Код: 032016
Таймер многофункциональный Digi COP - ТМ-2 10А
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Упаковка: 1 шт
нач. 162.7886 грн
162.79 грн
опт 162.79 грн
Характеристики:
|Количество программ
|8
|Напряжение питания, В
|150-280
|Номинальный ток, А
|10
|Производитель
|Digi Cop
|Степень защиты
|IP20
|Тип
|Реле контроля напряжения
Описание:
Digi COP - ТМ-2 10А Таймер многофункциональный, без заземления, розеточный с цифровой индукцией. Таймер предназначен для включения и выключения нагрузки в циклическом или разовом режиме в соответствии с заданными интервалами времени. 1. Минимальный размер интервалов времени 0, 1 секунды 2. Максимальный размер интервалов времени 99 часов 59 минут 59, 9 секунды 3. Задержка, не более: при замыкании кнопки старт 0, 01 секунды при замыкании кнопки стоп 0, 01 секунды при включении реле 0.02 секунды при выключении реле 0, 02 секунды
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