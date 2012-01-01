Таймер многофункциональный Digi COP - ТМ-2 10А

Таймер многофункциональный Digi COP - ТМ-2 10А оптом по самой выгодной цене в Украине! Компания Stream Market: Харьков, Киев. тел: 067-624-49-19.

Минимальный розничный заказ - 300 грнМин. заказ 300 грн
+38(067) 624-49-19 +38(050) 407-54-44
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Таймер многофункциональный Digi COP - ТМ-2 10А
Код: 032016

Таймер многофункциональный Digi COP - ТМ-2 10А

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Упаковка: 1 шт
нач. 162.7886 грн
162.79 грн
опт 162.79 грн
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Характеристики:
Количество программ8
Напряжение питания, В150-280
Номинальный ток, А10
ПроизводительDigi Cop
Степень защитыIP20
ТипРеле контроля напряжения
Описание:
Digi COP - ТМ-2 10А Таймер многофункциональный, без заземления, розеточный с цифровой индукцией. Таймер предназначен для включения и выключения нагрузки в циклическом или разовом режиме в соответствии с заданными интервалами времени. 1. Минимальный размер интервалов времени 0, 1 секунды 2. Максимальный размер интервалов времени 99 часов 59 минут 59, 9 секунды 3. Задержка, не более: при замыкании кнопки старт 0, 01 секунды при замыкании кнопки стоп 0, 01 секунды при включении реле 0.02 секунды при выключении реле 0, 02 секунды
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